Un GMF de Limoilou menace de mettre la clé sous la porte

La clinique Synase, ouverte depuis seulement deux ans, réclame l’équivalent de six postes de médecins à temps plein afin de prendre en charge de nouveaux patients et d’alléger la tâche de ceux déjà en poste.

Présentement, deux médecins à temps plein et trois à temps partiel s'occupent de la prise en charge de 8850 patients.

Richard Lemelin, le médecin responsable du GMF Le Synase, est à bout de souffle. Photo : Radio-Canada

Richard Lemelin, le médecin responsable du GMF Le Synase, est à bout de souffle. Il lance un véritable cri du coeur.

Il faut qu'on ait de l'aide, sinon, à la fin décembre, on va fermer. Dr Richard Lemelin

La clinique n’arrive pas à obtenir les six médecins supplémentaires qu'elle demande en raison du plan régional d’effectifs médicaux (PREM), qui ne prévoit pas suffisamment de postes pour Limoilou, croit-il.

Les PREM en médecine de famille autorisent une cible de recrutement pour chaque région administrative de la province. Le Dr Lemelin estime que le gouvernement pourrait avoir recours à une dérogation dans le dossier.

Ce quartier-là n’est peut-être pas une priorité du gouvernement actuel. Dr Richard Lemelin

Présentement, 13 100 personnes sont en attente d'un médecin de famille dans le quartier Limoilou.

Le manque de médecins menace la clinique, où 8850 patients sont déjà pris en charge. Photo : Radio-Canada

C'est désolant, on avait un goût et un rêve de faire une clinique médicale bien équipée, dans un secteur défavorisé au niveau de la couverture médicale, au niveau socio-économique, on voulait aider ces gens-là et ça n'a pas été pris en considération.

Des patients orphelins

Cette fermeture éventuelle laisse 8850 patients dans l’incertitude. Gabrielle Gagnon et sa famille ont choisi cette clinique justement pour le suivi de proximité.

Moi, ça m'a fait peur, parce que c'est la seule place que je connais, et c'est une bonne place pour avoir un bon suivi avec toute ma famille. Honnêtement, si ça ferme, je n'ai aucune idée où je vais aller.

Québec solidaire fait pression depuis un an et demi pour que la clinique puisse embaucher de nouveaux médecins de famille.

On tourne en rond. Manon Massé, porte-parole de Québec Solidaire

La co-porte-parole de Québec solidaire et responsable des dossiers pour la région de Québec, Manon-Massé, presse le gouvernement d’agir et de soutenir la clinique.