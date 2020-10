Faites vos achats des Fêtes à l'avance, demande Postes Canada

À l'approche de Noël, Postes Canada demande aux Canadiens d'effectuer leur magasinage des Fêtes à l'avance cette année. Le service postal appréhende un achalandage très important en raison de la pandémie et de la popularité des achats en ligne.

Dans cette année exceptionnelle, on s’attend à des niveaux de volume incroyables , indique la porte-parole de Postes Canada, Sylvie Lapointe.

L’organisation souhaite éviter l’engorgement dans ses installations durant le mois de décembre et espère que les Canadiens passeront dès maintenant leurs commandes en ligne pour étaler les livraisons sur plusieurs semaines.

Ce printemps, l’achalandage a entraîné des délais de livraison partout au pays. Les livraisons quotidiennes dans le secteur de Trois-Rivières pouvaient être trois fois plus nombreuses qu'à l'habitude, un record.

En prévision des Fêtes, Postes Canada prévoit ainsi mettre à contribution quelque 4000 employés additionnels et un millier de camions de livraison de plus sur les routes. Ces mesures qui ne sont pas nouvelles, mais elles seront mises en place plus tôt qu'à l'habitude cette année, indique Sylvie Lapointe.

Quand la COVID s’invite à la poste

Le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes de Trois-Rivières, Éric Savary, craint pour sa part les répercussions que pourrait avoir une éclosion de COVID-19 alors que la pression sera déjà grande sur les employés.

Ça peut être inquiétant un peu au niveau des ressources. Est-ce que ça va affecter de façon considérable les ressources humaines? Il y a toujours un peu de stress relié à ça, explique Éric Savary. Il y a le travail qui doit se faire en distanciation qui ne facilite pas les choses au niveau du traitement.

Deux cas de COVID-19 ont d'ailleurs été rapportés depuis le début du mois parmi les employés de Postes Canada à Trois-Rivières. L'organisation précise que ces cas ne sont pas liés entre eux et qu'une désinfection complète a eu lieu.

Selon le président du syndicat, l'un des deux cas pourrait toutefois avoir été un faux positif, puisque l'employé a été déclaré négatif le lendemain de son premier diagnostic. Quelques employés, y compris le président du syndicat, ont subi un test de dépistage au cours de la dernière semaine. En date de dimanche, aucun nouveau cas n’avait été confirmé, selon Éric Savary.