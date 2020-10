D’importants travaux à la clinique de proximité Cloutier

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a publié, mercredi, un appel d'offres pour les travaux de construction dont la durée prévue est de cinq mois.

C'est l'ancienne urgence de l'hôpital Cloutier-du Rivage, soit l'aile B du bâtiment, qui sera complètement réaménagée, rue des Érables.

Le secteur des travaux, tel que défini dans l'appel d'offres du réaménagement de la clinique de proximité Cloutier. Photo : Radio-Canada

La direction du CIUSSS MCQ indique que les travaux permettront d'augmenter d'une fois et demie la superficie de l'actuelle clinique de proximité, aménagée il y a un an. À ce moment, des locaux de l’urgence avaient été condamnés et d’autres réaménagés pour permettre l’ouverture de la clinique.

Le changement de vocation de l’urgence de Cloutier-du Rivage en clinique de proximité avait fait grand bruit. Plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer la perte de services, notamment les consultations sans rendez-vous, pour une population âgée et vulnérable.

Le CIUSSS MCQ indique que c’est justement la vocation sans rendez-vous qui est vouée à prendre de l’expansion avec ces travaux. Cinq salles d'examen seront ajoutées, notamment.

Pas de bris de service

Les travaux n’entraîneront toutefois pas de fermeture, même temporaire, de la clinique de proximité. L’appel d’offres et la direction du CIUSSS MCQ sont clairs à l’effet que les travaux devront avoir lieu en deux phases pour permettre de continuer d’accueillir la clientèle.

Comme le processus d’appel d’offres est en cours, le CIUSSS MCQ n’a pas souhaité divulguer le coût estimé des travaux.

Si l’appel d’offres prend fin le 25 novembre, les travaux, eux, n’auront pas lieu avant Noël. On souhaite par là s’assurer de la fin de la période intensive de l’activité grippale avant d’entreprendre le réaménagement des lieux.