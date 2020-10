Enfermé dans son studio à 87 ans pour une poignée de cas de COVID dans sa RPA

Si je pouvais sortir d’ici, je le ferai et ce ne serait pas long , affirme Yvon Pouliot, 87 ans, autonome et confiné à l’intérieur d’un studio où tiennent son lit, une cuisinette, une télévision et son piano électronique, grâce auquel il réussit à s’occuper .

Sa résidence, le Manoir de l’Ormière situé dans le quartier Neufchâtel, applique le décret imposé par la santé publique. Depuis début octobre, cette RPA est en situation d’éclosion et, en plus, en zone rouge : dans ces conditions, aucune sortie dans la communauté n’est permise , rappelle le ministère de la Santé dans un courriel.

C'est pas des malades ici, c'est pas un hôpital, c'est pas un CHSLD : c'est une résidence privée puis je paie pour avoir des services et je les ais pas , dénonce M. Pouliot dans un entretien qu'il a accordé à Radio-Canada à distance, via Messenger.

Ma chute à déchets est à 50 pieds et même ça, je n’ai pas le droit de sortir pour y aller. Yvon Pouliot

Pourtant, le MSSS rappelle qu’un statut d’éclosion partielle peut être appliqué à certaines RPA. Ce statut permet aux résidents de sortir pour marcher.

Une légitimité « exceptionnelle » pour une « période exceptionnelle »

Le confinement imposé aux résidents du Manoir de l’Ormière brime leur liberté , selon la professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval Christine Morin, spécialisée en protection juridique des aînés.

Elle indique toutefois que ce qui serait inacceptable en temps normal peut parfois devenir la norme temporaire lors de périodes exceptionnelles comme une pandémie.

Pour des raisons de santé publique, le gouvernement adopte des mesures qui sont aussi exceptionnelles , explique la professeure.

Par contre, la gradation des contraintes et des limites est hyper importante parce que normalement, ces contraintes seraient tout à fait inacceptables , ajoute Mme Morin.

Il faut s'assurer de prendre les mesures les plus légères possible, celles qui portent le moins atteinte aux libertés des personnes âgées dans les circonstances. Christine Morin, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval

Tant que le Manoir de l’Ormière respecte les consignes émises par le gouvernement, sans imposer de lui-même des restrictions qui n’émanent pas de la santé publique, le confinement des résidents demeure légitime, selon elle.

La ligne est toutefois mince et la Commission des droits et libertés a déjà eu vent de situations qui la franchissaient, selon Germain Royer, agent d'éducation et de coopération à la commission.

Barrer des portes, c'est des choses qu'on a entendues. Contrôler les allées et sorties ou menacer les gens d'expulsion s'ils ne respectent pas les règles en place dans la résidence aussi , se rappelle-t-il.

Le danger, souligne-t-il, est de discriminer les aînés en raison de leur âge en les brimant de leur liberté.

Toutefois, une situation peut commander, pour des raisons de santé publique, la suspension temporaire et justifiée de certaines libertés, indique M. Royer.

Un regret : ne pas avoir déménagé à temps

Yvon Pouliot, coincé chez lui pour la deuxième fois en six mois, regrette de ne pas avoir imité certains amis qui ont déménagé de leur RPA pour éviter un second confinement.

Même s’il s’ennuie dans un petit logement, il n’entend pas porter avoir recours à une contestation formelle de sa situation.

Je ne suis plus à l’âge de porter plainte , dit celui qui se déplace avec une canne parce que des fois, le pied part de travers , explique-t-il avec le sourire.

Moi, j'espère que les gens qui dirigent ont assez de jugement pour faire ce qu'il y a de mieux. Yvon Pouliot

Avec les informations de Félix Morrissette-Beaulieu et de Marie-Pier Bouchard