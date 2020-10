Les partis de la Saskatchewan appellent aux votes à quelques heures des élections

En visite à Prince Albert et à North Battleford, le premier ministre sortant, Scott Moe, a appelé dimanche à voter pour les candidats de son parti en soulignant les investissements faits en santé.

Il a tenu à rappeler que son parti a investi notamment 300 millions de dollars pour rénover l’Hôpital Victoria de Prince Albert et plus de 400 millions de dollars pour la construction de l’hôpital de North Battleford.

Également, Scott Moe a réitéré qu’il veut que les écoles publiques, catholiques et francophones aient accès à des ressources et infrastructures adéquates.

On travaille fort pour s’assurer que les écoles ont les capacités et les infrastructures pour enseigner aux élèves, non seulement aujourd’hui, mais pour les 10 prochaines années , a dit Scott Moe.

Le NPD veut investir en santé et en éducation

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Ryan Meili, était de passage à Saskatoon dimanche matin pour convaincre lui aussi les citoyens d'aller voter.

Il a promis de mettre de l’avant la population de la province en réparant les coupures faites par le parti de Scott Moe, notamment dans le secteur de la santé et de l’éducation.

Présentement, la pire chose, c’est de couper [dans le secteur de la santé et de l'éducation] en pleine crise de la santé , a dit Ryan Meili

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique a promis de réduire la taille des classes de la province et d'offrir de meilleurs soins de la santé, tout en améliorant les salaires de la province et en augmentant la quantité d’emplois disponibles.

Ryan Meili sera à Prince Albert plus tard, dimanche.

Par ailleurs, la candidate pour le Parti saskatchewanais dans la circonscription de Prince Albert Northcote, Alana Ross, s’est placée en isolement préventif samedi, car elle a été en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19.