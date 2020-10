Éclosion de COVID-19 à l'école secondaire Marion M. Graham Collegiate à Saskatoon

La Division scolaire publique de Saskatoon indique dans un communiqué que les informations concernant les cas positifs ont été partagées avec les classes concernées à l’école ainsi que les communautés de ces classes .

La division scolaire a également notifié les parents du Centennial Collegiate concernant un cas positif dans l’école secondaire. L’information a été transmise aux personnes concernées.

Les autorités sanitaires précisent que le risque d’exposition est toutefois considéré comme faible.

Le traçage des contacts est en cours, mais la division scolaire explique que les cours vont se poursuivre dans les deux écoles.

Jusqu’ici la Division scolaire publique de Saskatoon a enregistré un total de 15 cas dans 14 écoles. L’école Marion M. Graham est la seule avec plus d’un cas.

Les protocoles de sécurité dans les écoles ont été mis en place pour réduire les risques de transmission , indique le communiqué de la division scolaire.

L'obligation du port du masque, une bonne hygiène des mains, la distanciation sociale lorsque c’est possible et les cohortes sont les mesures que nous avons mises en œuvre dans les écoles pour protéger les élèves et les membres du personnel , assure-t-elle.

Une éclosion est déclarée dans une école dès que deux personnes de celle-ci sont testées positives à la COVID-19, mais n'entraîne pas forcément une fermeture de l’école.