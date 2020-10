Chirurgie du cancer du sein : un livret médical destiné aux femmes noires

Avertissement : cet article contient des images sensibles

Michelle Audoin s'est assise dans le cabinet du médecin en 2017 pour parler de sa reconstruction mammaire.

Cette mère de deux enfants de Toronto s'est retrouvée à feuilleter de nombreux dépliants pour voir à quoi allait ressembler son corps et ses cicatrices après l'opération chirurgicale.

La plupart de ces photos représentaient des femmes blanches, ne lui donnant aucune idée de ce à quoi s'attendre sur sa peau noire.

J'aurais aimé qu'il y ait d'autres personnes de couleur vivant la même expérience. J'aurais pu échanger et connecter avec elles, car je me suis sentie très seule et invisible , raconte-t-elle.

La campagne et le livret Uncovered feront leur chemin dans les centres de cancérologie du Canada dans les prochains jours. Photo : Remise par Nicole Simmons

L'une des choses qui était vraiment importante pour moi était de voir des photos de femmes qui me ressemblaient, des femmes noires, voir la reconstruction mammaire sur leur peau. Mais ces images n'existaient pas. Michelle Audoin

La femme de 44 ans a donc fait équipe avec l'organisme de charité Rethink Breast Cancer et a lancé cette semaine Uncovered, une campagne mettant en vedette huit femmes de couleur partageant leurs histoires de cancer du sein et une série de photos post-opératoires.

J'ai réalisé que, oui, il y a tout un groupe de personnes qui sont sous-représentées et leurs voix ne sont pas entendues , dit Mme Audoin.

Les images et les histoires ont été mises en ligne mercredi. MJ DeCoteau, fondatrice et directrice de l'organisme, dit que les réactions ont été tout de suite très nombreuses.

Le livret présente huit femmes noires, leurs cicatrices et leurs histoires. Photo : Remise par Nicole Simmons

Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que ce livret se retrouve dans chaque centre de cancérologie du Canada. MJ DeCoteau, fondatrice de Rethink Breast Cancer

Mme DeCoteau espère que ce livret permettra de s'attaquer au racisme systémique au sein du système de soins de santé en faisant la lumière sur les expériences du cancer du sein chez les femmes noires.

Il existe toutes sortes de livrets et de ressources, mais l'équipe de soins de santé doit prendre conscience que certains ne présentent pas la photo de la personne qui pourrait vous ressembler , souligne-t-elle.

À quoi ressemble la reconstruction mammaire sur peau noire? À quoi ressemblent les cicatrices? Avec quoi vivent les autres femmes? Cela peut les aider à accepter leurs propres choix chirurgicaux et leur diagnostic de cancer du sein. Michelle Audoin

L'objectif est aussi de lutter contre le racisme systémique dans le système de santé en mettant en lumière les expériences de cancer du sein des femmes noires. Photo : Remise par Nicole Simmons

Le partage de son expérience s'est avéré cathartique pour Michelle Audoin. Elle espère désormais que le livret Uncovered aidera d'autres femmes de couleur aux prises avec un diagnostic de cancer du sein.

Lorsqu'une femme de couleur, une femme noire, entre chez le médecin, elle pourra désormais avoir cette ressource et elle pourra s'identifier, avoir une idée de ce qui l'attend , conclut-elle.

Avec des informations de CBC News