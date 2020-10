Neskantaga : la Première Nation presque entièrement évacuée pour manque d'eau courante

Tard la même journée, il a précisé sur les réseaux sociaux qu’il ne restait plus que 24 personnes sur le territoire de la Première Nation Neskantaga, et que toutes les familles et les enfants étaient maintenant partis.

La décision arrive après que le chef Chris Moonias a pris connaissance de résultats de tests révélant un niveau élevé d'hydrocarbures dans l'approvisionnement en eau vendredi. Ce dernier a demandé aux gouvernements fédéral et provincial d'appuyer sa décision.

Le ministre des Services aux Autochtones du Canada, Marc Miller, a déclaré que le gouvernement s'efforcerait de soutenir l'évacuation partielle débutée mardi. Services aux Autochtones Canada n'a pas répondu immédiatement à la demande d'entrevue de Radio-Canada quant à savoir si le gouvernement s'acquitterait des frais d'une évacuation complète.

Un « lustre huileux » en cause

Au moins 230 personnes, dont plusieurs jugées vulnérables, ont été évacuées plus tôt cette semaine après la découverte d'un « lustre huileux » dans le réservoir d'eau. Le chef Chris Moonias avait immédiatement fermé le réseau d'aqueduc. Les évacués ont été déplacés à Thunder Bay, à environ 430 kilomètres de chez eux.

Le chef Chris Moonias dit qu'il retournera lundi à Neskantaga avec des techniciens de la Nation Nishnawbe Aski et du conseil tribal Matawa, ainsi que des représentants de Services aux Autochtones Canada. Il annonce également qu'il donnera une mise à jour sur la situation le 27 octobre.

La Première Nation de Neskantaga doit déjà faire bouillir l'eau depuis 25 ans.