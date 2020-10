5 plateformes de webdiffusion de spectacles à découvrir

1. Yoop

En un peu plus de trois mois d’existence, Yoop a déjà accueilli plusieurs vedettes, dont les humoristes du dernier festival Juste pour rire et Yvon Deschamps, qui y a donné le spectacle de son 85e anniversaire, vendredi, devant un peu moins de 38 000 personnes assises devant leur écran.

Lancé par l'entrepreneur Benoît Fredette avec le producteur et l'acteur Louis Morissette, Yoop permet non seulement de capter et de diffuser des spectacles, mais aussi d’entrer en contact virtuellement avec le public. En effet, grâce à des écrans installés sur la scène, l’artiste peut interagir avec une partie des spectateurs et spectatrices à la maison.

Prochainement sur Yoop

Du 3 au 5 novembre, les humoristes Mathieu Pepper et Laurent Paquin animeront des soirées WiFi Comédie club en compagnie de personnes invitées. Le 7 novembre, le groupe Kaïn y célébrera ses 20 ans avec une version exclusive de son spectacle Je viens d’ici, qu’il présentera avec d'autres artistes. Le 8 novembre, Manon Bédard, Annie Blanchard et Cindy Bédard chanteront quant à elles lors du concert Femmes de country.

Puis, le 15 novembre, huit spécialistes de la danse de rue (street dance) originaires du Québec et du Canada s’affronteront devant un jury international lors de la soirée Joat Battle propulsé par Danse Danse.

2. Livetoune

En juin dernier, Livetoune, qui regroupait jusqu’à présent des vidéos musicales, est devenue une plateforme de captation et de diffusion de concerts de chanson francophone, de musique classique ou encore de blues.

Au programme cet automne sur Livetoune

Les 25, 27 et 30 octobre, la chanteuse de blues montréalaise Angel Forrest fera entendre sa voix. Le public pourra aussi écouter le quintette à vent Pentaèdre, les 29 octobre et 13 novembre, et l’orchestre de musique de chambre I Musici du 12 au 15 novembre, puis du 10 au 13 décembre.

Rendez-vous également le 5 novembre pour le concert Autour de Moran & Florence K, présenté à l'occasion du festival Coup de cœur francophone, et les 18 novembre et le 3 décembre pour spectacle Camille Claudel : dans l’ombre du géant, qui mêlera des vidéos à la voix de la mezzo-soprano Stéphanie Pothier et à la musique du Quatuor Molinari.

3. La Trame

Créée par l’agence de spectacles et de gérance Résonances, La Trame propose des spectacles de niche dans plusieurs domaines : danse, théâtre, musique ou encore contes. Elle souhaite aller plus loin que la simple captation vidéo en donnant la possibilité au public de clavarder en direct avec les artistes afin de commenter le spectacle ou de poser des questions.

Sur La Trame, chaque prestation s’accompagne également d’une capsule permettant d'en apprendre plus sur la démarche artistique du créateur ou de la créatrice du spectacle.

À venir sur La Trame

Jusqu’à lundi 10 h, il est possible de regarder gratuitement Frictions, de la compagnie de danse contemporaine Les Archipels. Par la suite, La Trame proposera le spectacle de conte et de musique Contes cornus, légendes fourchues.

La saison 2020-2021 de La Trame inclut aussi É.T.É, Boogát, Élage Diouf, Musique à bouches et Sussex pour la musique, Ebnflōh et BIGICO pour la danse ainsi que le spectacle de théâtre musical et de danse Cendres.

4. Lepointdevente.com

La billetterie en ligne Lepointdevente.com s’est transformée en plateforme de webdiffusion dès le mois d’avril pour aider les artistes à se produire malgré la pandémie. Elle propose également des prestations non artistiques, comme des conférences et des ateliers.

Au menu sur Lepointdevente.com

Jusqu’au 28 octobre, les gens qui aiment la danse peuvent découvrir Dancing at Dusk: A Moment with Pina Bausch's The Rite of Spring. En raison de la pandémie, ce spectacle, qui devait voyager dans le monde, est devenu un film tourné sur une plage du Sénégal. Il réunit 28 danseurs et danseuses d’Afrique interprétant la chorégraphie de Pina Bausch Le sacre du printemps.

Au mois de novembre, la plateforme accueillera aussi la grande finale des Francouvertes, plusieurs concerts du festival Coup de cœur francophone ainsi que L'histoire de mes chansons, une série de quatre spectacles-entretiens animés par Monique Giroux et consacrés à Clémence DesRochers, Yvon Deschamps, Stéphane Venne et Jean-Pierre Ferland.

5. Live dans ton salon

Issue de la collaboration entre le producteur PROD2 Spectacles et le loueur d’équipement de son et de scène On Stage Audiovisuel, Live dans ton salon a vu le jour cet automne.

Au programme sur Live dans ton salon d'ici à la fin de l'année

Le 7 novembre, le quatuor vocal masculin Tocadéo se produira en direct, avant de laisser la place à Dany Laliberté (le 21 novembre), au Boogie Wonder Band (le 11 décembre), à Brigitte Boisjoli (le 18 décembre) et au groupe Qw4rtz (le 19 décembre).

À souligner également : le spectacle hommage à Claude Léveillée, qui sera offert le 27 novembre au profit de 20 fondations, et les trois concerts de Noël que donneront Guylaine Tanguay, Tocadéo et Marc Hervieux au cours du mois de décembre.