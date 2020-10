COVID-19 : de nouvelles restrictions en Europe

En Italie, le premier ministre italien Giuseppe Conte a renforcé dimanche les restrictions pour lutter contre le coronavirus, après la publication de chiffres records de nouvelles contaminations.

Face à la recrudescence des cas de COVID-19, le premier ministre italien, Giuseppe Conte, a dû annoncer de nouvelles mesures, parfois impopulaires. Photo : AP / Roberto Monaldo

Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi et jusqu'au 24 novembre selon ces nouvelles restrictions, alors que les bars et les restaurants devront cesser de servir après 18 h.

Quelque 20 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés lors des 24 dernières heures en Italie, selon le comptage annoncé par les autorités samedi, un record national. Au total, plus de 500 000 cas d'infection et 37 000 décès ont été recensés dans le premier pays européen à avoir été durement frappé par la pandémie.

Les écoles et les maternelles resteront cependant ouvertes, alors que 75 % des classes dans les lycées et les universités se tiendront en ligne. La population a été appelée à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors des communautés.

État d'urgence sanitaire en Espagne

L’Espagne, qui compte plus d’un million de cas et près de 35 000 décès, se prépare à un nouvel état d'urgence sanitaire et à des couvre-feux.

Le gouvernement espagnol a en effet approuvé dimanche l'état d'urgence sanitaire permettant l'instauration de nouvelles mesures de restriction à la liberté de mouvement afin de freiner l'explosion des cas de COVID-19, dont un couvre-feu de 23 h à 6 h dans certaines régions du pays. Seules les îles Canaries sont exemptées.

Il s'agit du deuxième état d'urgence sanitaire de l'année au niveau national en Espagne, après celui proclamé en mars pour contenir la première vague du coronavirus et qui avait duré jusqu'en juin.

M. Sanchez avait préparé le terrain vendredi dans une allocution au cours de laquelle il avait prévenu ses compatriotes que « la situation [était] grave », que « les prochaines semaines et les prochains mois [seraient] durs, très durs » et qu'il était « prêt à adopter toutes les mesures nécessaires » pour freiner la pandémie.

Deux jours plus tôt, l'Espagne était devenue le premier pays de l'UE et le sixième au monde à dépasser le million de cas de COVID-19, le chef du gouvernement ayant même révélé vendredi que le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Espagne était en fait supérieur à trois millions.

En France aussi, plusieurs départements sous soumis à un couvre-feu. Photo : AP / Francois Mori

La France a également étendu le couvre-feu à 38 départements et à la Polynésie et ce, depuis samedi minuit.