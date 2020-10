L'UPA d'Abitibi-Témiscamingue appuie le Plan d'agriculture durable de Québec

Le plan d’André Lamontagne vise à réduire de 15 % l’utilisation des pesticides en agriculture.

Le gouvernement entend ainsi améliorer le bilan environnemental du secteur pour répondre aux préoccupations du milieu agricole et des citoyens.

Le président de l ’UPAL’Union des producteurs agricoles régionale rappelle que c’est une demande du syndicat de mettre en place ce genre de politique.

Selon Pascal Rheault, l’utilisation des pesticides est limitée à certains secteurs dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de pesticides qu'au niveau du centre et le sud de la province parce que les terres sont plus jeunes, il y a plus de bio un peu, c'est certain, affirme-t-il. Mais on prend moins de pesticides, peut être [aussi] qu'on a moins de maladies. Toutes les fermes, au niveau boucheries, ils utilisent très peu ou pas de pesticides. Ceux qui font de la grande culture il l’utilisent, peut-être à plus faibles doses qu'au centre.

Le président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Le plan est doté d'une enveloppe financière de 125 millions de dollars notamment pour aider les entreprises agricoles à améliorer leur performance sur le plan environnemental.

Pascal Rehaut souhaite que le plan d'aide du gouvernement vienne en aide à tous les agriculteurs de la région.

Avec ce nouveau plan, on est accompagnés quand on veut faire des changements dans notre entreprise , explique le responsable.