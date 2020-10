Rappel d'un jambon de la Charcuterie Charlevoisienne

La MAPAQ avise les consommateurs d’éviter le jambon tomates séchées et basilic fabriqué par la Charcuterie Charlevoisienne et dont la date de péremption est affichée au 5 novembre. L’aliment est susceptible de contenir une bactérie à l’origine de la listériose.

Aucun cas de contamination n’est rapporté jusqu’à présent  (Nouvelle fenêtre) , précise la MAPAQ.

La Charcuterie Charlevoisienne, une entreprise de Saint-Urbain, a volontairement procédé au rappel de son produit, indiquant sur sa page Facebook redoubler d’efforts pour identifier et régler le problème.

La listériose, une maladie d’origine alimentaire, peut provoquer une violente fièvre, des nausées et une raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les consommateurs vulnérables sont les plus susceptibles d’éprouver de forts symptômes.

La Charcuterie Charlevoisienne est une entreprise familiale existante depuis plus de 15 ans, dédiée à la mise en valeur du terroir de la région.