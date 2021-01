La peau des géraniums, d’Ariane Tapp

Qui suis-je?

Des études en littérature au travail de correctrice d'épreuves, en passant par l'enseignement du français langue seconde et étrangère au Québec, en Écosse et en Allemagne, on peut voir dans mon parcours le lien incassable qui m'unit au langage. La parole transmise par l'écriture et les autres formes d'art m'est essentielle. J'ai dévoilé un fragment de cette parole dans un petit recueil de poèmes intitulé Ce qui ne peut se défendre à la suite d'un mentorat offert par Première Ovation.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Je pense que, ce qui ressort de cette suite poétique, c'est un sentiment d'étau créé par la solitude et l'anxiété. La dimension plus collective de ce sentiment qu'ont prise les poèmes dans le contexte de la pandémie m'a frappée.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J'aime explorer à fond les sentiments et sensations qui m'habitent et les pousser par l'écriture à leur paroxysme pour les sortir de moi, pour leur donner une histoire et un sens qui leur sont propres.

Les premières lignes

j'appelle mon reflet au miroir mais il

ne répond pas



j'enfile cette robe de fierté que je mets

quand vous n'êtes pas là



mais

je m'y perds un peu elle

glisse sur le plancher je la laisse

faire



trop de vêtements impropres au sol comme

autant d'espoirs qu'on écrase

un peu exprès Extrait de La peau des géraniums

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.