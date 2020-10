Élections en Colombie-Britannique : les jeux sont faits

Le premier ministre néo-démocrate sortant, John Horgan, a déclenché des élections anticipées le 21 septembre dernier en espérant pouvoir profiter de sa popularité, notamment en raison de la bonne gestion de la pandémie dans la province. L'objectif ciblé, une majorité à l'Assemblée législative et un peu de répit. Bien qu'il soit au pouvoir depuis trois ans et demi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) était à la tête d’un gouvernement minoritaire et devait gérer une alliance avec les verts pour pouvoir continuer à gouverner.

Ses adversaires politiques ont dénoncé la décision de John Horgan de plonger la Colombie-Britannique dans une campagne électorale en pleine crise sanitaire mondiale l'accusant d’opportunisme politique. Or, s’il réussit son pari, John Horgan deviendra le premier chef néo-démocrate à mener son parti vers un second mandat dans la province.

Le chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, en était à sa première campagne électorale à la tête de la formation politique. Les sondages ont indiqué tout au long des dernières semaines que les libéraux tiraient de l’arrière dans les intentions de vote. Toutefois, en 2013, le Parti libéral alors dirigé par Christy Clark a fait mentir les sondeurs, en remportant une majorité à l’Assemblée législative. Les firmes de sondage avaient en effet identifié le NPDNouveau Parti démocratique comme le parti qui remporterait les élections.

Sonia Furstenau, était à la tête du Parti vert depuis moins d'une semaine quand les élections ont été déclenchées. Elle espère au moins conserver ses acquis et réussir à se faire réélire dans sa circonscription de Cowichan Valley sur l’île de Vancouver. Son acolyte Adam Olsen brigue aussi un autre mandat, mais l’ancien chef du Parti vert Andrew Weaver, qui a siégé comme indépendant dans les derniers mois, ne se représente pas.

L’Assemblée législative à sa dissolution

Le jour du déclenchement des élections, le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral avaient chacun 41 députés à l'Assemblée législative et le Parti vert, 2. Deux députés siégeaient comme indépendants, soit l’ancien chef du Parti vert, Andrew Weaver, et le président de l'Assemblée législative, Darryl Plecas. Ni l'un ni l'autre ne voulait d'un autre mandat. Un siège a aussi été laissé vacant par une libérale qui a démissionné à la fin de l’été. Un parti doit remporter 44 des 87 sièges pour pouvoir former un gouvernement majoritaire.

Des résultats finaux qui se feront attendre

Elections BC a déjà prévenu les électeurs qu’ils devront s’armer de patience pour connaître les résultats finaux en raison de l’engouement pour le vote postal.

La veille du scrutin, environ 478 900 électeurs avaient voté par la poste, sur un total de 724 279 Britanno-Colombiens ayant demandé à voter ainsi. Pour être valide, un vote par la poste devait être reçu par Elections BC ou déposé en personne dans un bureau de vote avant 20 h.

Comme lors des autres élections, Elections BC attendra au moins 13 jours après le scrutin général avant de commencer à dépouiller les votes postaux.

Selon le porte-parole d’Elections BC, Andrew Watson, la validation des bulletins de vote prend du temps, notamment parce qu’ils peuvent être remis dans n’importe quel bureau de scrutin de la province et qu’après le jour du scrutin, ils sont renvoyés dans la circonscription de l’électeur. Les bulletins sont aussi vérifiés à différentes étapes pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de fraude électorale, que les électeurs qui ont voté de cette façon étaient inscrits et avaient bien le droit de vote.

Elections BC a été en mesure de divulguer combien de bulletins de vote par la poste ont été demandés dans chaque circonscription, mais il faudra attendre quelques jours après les élections pour savoir combien d’électeurs ont finalement voté ainsi.

Le 26 septembre, la Colombie-Britannique recensait 3 485 858 électeurs inscrits, selon Elections BC. Les données préliminaires du vote par anticipation indiquent qu’un nombre record de 681 055 électeurs sont passés aux urnes avant le jour officiel des élections. Ces votes seront dépouillés samedi, après la fermeture des bureaux de scrutin.

Lors du scrutin de 2017, 1 986 374 Britanno-Colombiens ont voté. En 2020, avant même la journée du vote, 1 159 955 Britanno-Colombiens avaient déjà voté.