Immigrants et réfugiés plus à l’aise dans les petites villes, selon des témoignages

Selon une série de témoignages recueillis par Rana Telfa, étudiante au doctorat à l’Université de Guelph, les nouveaux arrivants au Canada seraient témoins de plus de « gentillesse et de générosité » dans les petites villes du pays.

L’étudiante à l'École de conception environnementale et de développement rural a interviewé plus de 40 familles dans des communautés de différentes tailles et elle a remarqué une tendance.

Elle a expliqué, à la radio de CBC à Kitchener-Waterloo, qu'elle avait appris en interviewant des familles syriennes qu'elles avaient trouvé que les petites communautés sont plutôt accueillantes .

Par exemple, j'ai interviewé une femme syrienne qui a déménagé dans une petite communauté avec ses cinq enfants. Cette femme et ses enfants ont été étonnés de la gentillesse et de la générosité de la population locale et du soutien qu'ils ont reçu alors qu’ils s’y installaient , a expliqué Mme Telfa.

Elle a affirmé qu’elle a pu travailler sur son anglais. Elle a ensuite pu trouver un emploi et maintenant elle a sa propre maison... Elle s'est très bien installée et établie dans la petite communauté.

Au départ, elle a atterri à Mississauga, mais elle ne pouvait rien faire de ce qu'elle a pu faire dans la petite communauté , a-t-elle ajouté.

Selon l’étudiante, de nombreuses familles qui vivaient pour la première fois dans les centres urbains lui ont dit qu'elles trouvaient le coût de la vie très élevé, alors elles ont décidé de déménager dans des endroits plus petits.

Ils ne pouvaient pas couvrir leurs dépenses , dit-elle.

Son professeur, Wayne Caldwell, a expliqué à la radio que l'établissement des nouveaux arrivants au Canada est affecté par le type de parrainage qu'ils ont reçu pour s'installer au pays.

Les deux principaux moyens par lesquels les gens sont parrainés lorsqu'ils viennent au Canada, particulièrement en tant que réfugiés, sont le parrainage privé et le parrainage gouvernemental.

Caldwell a déclaré que les deux avaient leurs avantages.

Ce que nous apprenons grâce à la recherche de Rana, c'est que là où [les gens] sont parrainés en privé, la communauté les embrasse , a déclaré M. Caldwell.

Il y a des gens dans la communauté qui sont là pour aider de toutes les manières possibles - que ce soit un groupe religieux ou un groupe communautaire d'une autre sorte.