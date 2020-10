Plus de 45 000 nouveaux cas de COVID-19 en France, un record absolu

Alors que deux Français sur trois sont désormais soumis à un couvre-feu nocturne pour tenter d'enrayer la progression exponentielle de la COVID-19, l'Assemblée nationale française a adopté samedi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février.

Le projet de loi qui vise à prolonger ce régime d'exception, redéclenché samedi dernier, devrait être adopté définitivement début novembre.

Il autorise l'exécutif à instaurer des restrictions pour faire face à une période qui sera longue et difficile , a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le couvre-feu imposé à l'Île-de-France et aux grandes métropoles touche désormais 54 départements en plus de la Polynésie, soit 46 millions de Français privés de déplacements entre 21 h et 6 h.

Face à la deuxième vague de l'épidémie qui déferle sur le pays, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade , a justifié le premier ministre Jean Castex.

La veille, le président Emmanuel Macron a jugé qu'il était trop tôt pour prévoir des reconfinements locaux ou plus larges , préférant attendre le milieu de la semaine prochaine [pour avoir] une vision plus claire de l'impact des mesures prises. Mais il faudra vivre avec le virus au mieux jusqu'à l'été 2021 , a-t-il averti.

Le taux de positivité des tests ne cesse de grimper, atteignant samedi 16 % contre 15,1 % la veille, et seulement 4,5 % au début du mois de septembre. Le bilan s'alourdit chaque jour, avec 138 nouveaux décès, portant le total à au moins 34 645 morts.

Et la pression s'accentue à l'hôpital, où le nombre de malades graves de la COVID-19 frôle désormais les 2500 dans les services de réanimation.

La différence par rapport à la première vague c'est qu'on a toutes les pathologies chroniques de la période hivernale à prendre en charge. Agnes Ricard-Hibon, médecin urgentiste

On essaie d'anticiper un peu plus, un peu mieux, on a plus de moyens matériels, mais pas assez de personnels soignants , a renchéri Nadège Houbgbo, infirmière en réanimation.

Armements de lits de réanimation supplémentaires, déprogrammation d'opérations, annulation de congés et appel aux volontaires... L'hôpital a sonné l'alerte générale.

Commerces en difficulté

Si la population échappe pour l'heure au confinement, le couvre-feu n'en reste pas moins difficile à digérer pour certains.

Ça va beaucoup nous affecter , s'inquiète le patron d'un bar-restaurant de Strasbourg (est), Franck Meunier, qui s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires entre 30 et 40 % .

Dans une tribune parue dans Le Monde, la défenseure des droits Claire Hédon se demande si le couvre-feu est la mesure la plus adéquate, considérant l'ampleur de l'atteinte aux libertés qu'elle implique et en appelle à un débat public approfondi .