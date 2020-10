Le homard de la Nouvelle-Écosse retiré du menu d’une poissonnerie de Toronto

Hooked Inc., qui se décrit comme la poissonnerie bien informée de Toronto , a pris la parole cette semaine pour soutenir les Micmac. La compagnie affirme que le homard de la Nouvelle-Écosse représentait l’essentiel de ses ventes de homard avant de prendre la décision.

Dan Donovan, copropriétaire de Hooked, a déclaré avoir été choqué par la violence des dernières semaines. Il dirige des magasins à Kensington Market, Leslieville, South Kingsway et sur le Danforth.

Nous ne soutenons pas les gens qui se comportent de cette façon , a déclaré M. Donovan samedi à CBC Toronto.

Il a ajouté souhaiter la fin du racisme et de la violence et que le gouvernement fédéral assure la sécurité des Micmac.

Le différend entre les pêcheurs commerciaux de la Nouvelle-Écosse et les Micmac a conduit à de violents affrontements et à un incendie qui a détruit un entrepôt utilisé par les pêcheurs micmac.

En fin de compte, nos clients nous font confiance pour prendre les bonnes décisions à leur place , a expliqué M. Donovan.

Nous espérons que les pêcheurs côtiers micmac et commerciaux pourront trouver un moyen de renouer avec le dialogue de bonne foi et sur la base de valeurs communes, pour travailler ensemble et partager leurs connaissances et leur expertise en gestion communautaire des pêches.