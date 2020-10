Un ciné-parc permanent en construction à Saint-Ambroise

Éric Perron et Marco Gauthier ont acquis l'ancien terrain de golf de la municipalité pour y aménager un ciné-parc. Les associés voient grand pour ce projet et aimeraient offrir tout un complexe de divertissement.

C'est notre idée à moi et Éric, on en a jasé longtemps, ça nous tenait à cœur », raconte Marco Gauthier. « Au début, c'était un restaurant et aujourd'hui, c'est le restaurant, le ciné-parc, les scènes de spectacle.

Moi, tout jeune, j'étais un adepte de ciné-parc. Aujourd'hui, c'est de décoller ça et la pandémie fait qu'on a besoin de distraction. Donc, l'année prochaine, on fera de l'animation ici sur le terrain , ajoute Éric Perron.

Les promoteurs ont fait appel à des entrepreneurs de la région pour la construction du futur ciné-parc qui devrait accueillir les premiers spectateurs au printemps 2021.

La structure de l'écran géant pour le ciné-parc est en cours de construction. Photo : Flavie Villeneuve

On est en train de faire la structure d'acier pour l'écran et ça va servir aussi pour le show , explique le coassocié Marco Gauthier pendant une visite des lieux.

Un vaste terrain

Près de 500 véhicules pourront prendre place sur le terrain pour visionner un film ou profiter d'un concert.

Dès que les rassemblements seront de nouveau permis, l'espace extérieur sera également en mesure d'accueillir 25 000 personnes.

C'est une scène en deux volets. La première partie en dessous et le spectacle principal se fait en haut. Une scène de 100 pieds de longueur, une trentaine de pieds de largeur, et environ 16 pieds de hauteur , précise le promoteur pour les spectacles, Yoland Gauthier.

Les promoteurs estiment que 40 personnes seront employées pour le déroulement des concerts.

Un spectacle country est déjà prévu le 21 mai 2021 pour l’ouverture du complexe.

L'ouverture du ciné-parc est prévue pour mai 2021. Photo : Flavie Villeneuve