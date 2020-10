Un retour en service incertain pour le Saaremaa I

Les usagers de la traverse entre Matane et la Côte-Nord devront prendre leur mal en patience pour quelques jours.

Toutes les traversées sont annulées jusqu'à mercredi prochain puisqu’il n'y a plus de bateau disponible.

Le devant du Saaremaa I a été accidenté, lors de sa collision avec le quai à Godbout. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le F.-A.-Gauthier, qui effectue normalement la liaison, subit présentement son entretien technique annuel à Trois-Rivières et ne sera pas disponible avant le 10 novembre. Le navire a d'ailleurs récemment fait la manchette lors d'un incident survenu lors d'une manœuvre de remorquage au quai de Trois-Rivières.

Sur le quai de Matane, un père de New Richmond, venu chercher sa fille habitant à Baie-Comeau, est soulagé qu'elle ait pu tout de même traverser le fleuve samedi.

Là, on sait pas ce qui va se passer pour jeudi prochain, elle doit retourner jeudi. C'est dommage par exemple, on a un beau gros bateau... il fonctionne pas, on passe notre temps à le remplacer. On a passé l'Apollo, le Saaremaa, une chance que [le CTMA] est venu! On a bien hâte de retourner sur le F.-A.-Gauthier.

Un père de New-Richmond attend sa fille qui arrive de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

La patience se fait moins sentir pour d'autres usagers. Je n'ai plus envie de retourner sur la Côte-Nord. Regarde, oublie le projet, je vais rester sur mon côté, pour aller travailler , déclare une passagère interrogée dans son automobile.

Le CTMACoopérative de transport maritime et aérien Vacancier, qui a été dépêché en catastrophe vendredi pour remplacer le Saaremaa I, doit reprendre la route pour les Îles-de-la-Madeleine où ses services sont requis dans les prochains jours.

Le CTMA a dû prendre le relais du Saaremaa I samedi à la suite d'une collision survenue vendredi au quai de Godbout. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Le bateau de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien devrait être de retour mercredi. La Société des traversiers du Québec ( STQSociété des traversiers du Québec ) indique qu’elle fera part de l’horaire des traversées un peu plus tard.

La STQ STQ recommande aux voyageurs de se rediriger vers la traverse de Rivière-du-Loup qui offre trois départs par jour pour les journées à venir.

Avec les informations d'Alexandre Courtemanche