Tentative d'évasion, de Alexis Rodrigue-Lafleur

Qui suis-je?

Né à Montréal, rue des Érables, j’ai fait des études en muséologie et en français écrit, travaillé dans plusieurs institutions muséales québécoises, habité en Bolivie et au Maroc. En 2011, ma conjointe, nos deux enfants et moi avons déménagé à Gatineau, où j'ai poursuivi ma carrière au département des installations au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Nous vivons en ce moment à Hanoï, au Vietnam, où je consacre beaucoup de temps à l’écriture. J’ai publié en 2018 mon premier roman, intitulé L’odeur du gruau, paru aux éditions L’Interligne.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Cette suite poétique parle du désir de fuite et d’exil impossible; où que l’on aille, on traîne avec soi nos combats intérieurs. Le choc entre le quotidien et des épreuves personnelles, désarmantes, d’où on ressort changé, loin de ce que l’on avait anticipé.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ce sont des poèmes écrits en partie durant une semaine de relâche scolaire passée à Toronto avec mes enfants et influencés par la lecture que je faisais alors de Nombreux seront nos ennemis, de Geneviève Desrosiers. J'ai été inspiré par le trajet en train, son mouvement et le sentiment procuré par les déplacements, l’errance, le voyage.

Les premières lignes

Épaule démise



Des cristaux de glace dans l'articulation



Le froid dans la neige







Train en territoire ennemi







Oui Geneviève



"il y a trop de synonymes"



Je bois et j'écris sous ton influence





Le train hurle,



fend l'espace,



flotte sur la neige





J'entre



dans le paysage



trouble



du langage Extrait de Tentative d'évasion

