Maux-libres, de John Wesley Delva

Qui suis-je?

Je m’appelle John Wesley Delva. C’est le 30 août 1987 que je suis sorti des entrailles profondes de ma mère, pour débarquer sous le soleil chaud d’Haïti. J’ai grandi à Petit-Goâve, une petite ville d’Haïti, à l’ombre d’un mapou (arbre géant qui charrie tout un symbolisme en Haïti), au milieu de « maux-assourdissants ». Fils de la liberté, je choisis d’épouser la poésie depuis ma tendre enfance pour raconter les travers et les contrastes de mon existence. Grand amoureux des mots, j’ai publié trois recueils de poèmes (Des rêves ensanglantés, 2010, Des songes pour habiter la nuit, 2018, et Journal d’un voyageur exilé, 2019). Lauréat de plusieurs prix de poésie (Antidote de Montréal 2020, troisième prix au concours Poésie en liberté en France 2020, Prix de la présidence de l’Université Sorbonne), je travaille actuellement sur plusieurs projets d’écriture, dont Fissures murales, un recueil de poèmes inédits. J’étudie en communication et politique à l’Université de Montréal. Entre l'écriture d'un monde et son étude, ma plume n’est qu’un petit pont.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Mon poème est l’expression d’un cœur mis en lambeau par les affres du temps qui cherche un refuge, un exutoire, une liberté dans les mots.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ma source d’inspiration est le jour et la nuit dans leur mouvement. Elle est aussi et surtout l’expérience d’un quotidien, de certitude, d’incertitude; bref, de contrastes.

Les premières lignes

Au soir des ruptures

Je poursuis ma quête

de rives bleues

au péril de ma barque horizontale

malléable tel un poème dans la pensée

J'inscris ma nouvelle naissance

sur des feuilles sèches

au prix d'un pays amuï par des vents

aux mille têtes

léger comme la nudité Extrait de Maux-libres

