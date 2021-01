La chambre, de Christine Bolduc

Qui suis-je?

Je suis conteuse, chanteuse et autrice. Entre les quatre coins du Québec, la France, le Burkina Faso, la Nouvelle-Écosse, j’aime ma vie de saltimbanque. Je suis éclectique, c’est le moins que l’on puisse dire : de la tradition à la contemporanéité, de la transmission à la création, du trash aux sentiments fleur bleue, du public jeunesse au public adulte, ma façon d’écrire est comme moi, indisciplinée, fondée sur l’intuition, la spontanéité et l’émotion, sans règles, mais toujours poétique. Je prends la parole avec conviction, audace, et parfois même, impertinence. Mes héros, ou antihéros, sont des poètes de la vie. Qu’ils soient tragiques ou ludiques, résistants ou résilients, ils s’insurgent contre la banalité et le conformisme, pour défendre le droit à la différence et à la folie. Je suis fondatrice et codirectrice des Productions Muses et Chimères, compagnie de création-production pluridisciplinaire, j’ai reçu le 2e prix de littérature jeunesse Lurelu, j’ai été finaliste au prix relève du Conseil de la culture de l’Estrie, j’ai été plusieurs fois boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Mon poème raconte les abus sexuels, physiques et psychologiques sur une enfant de 15 ans, perpétrés par un adulte pendant des mois, la loi sur le consentement mineur et son entourage n’ayant su la protéger.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Une histoire malheureusement vraie...

Les premières lignes

Dans la chambre glauque Épave écartelée Le goudron coule entre les jambes T’avais besoin de marquer ton territoire Ça sent encore le brûlé Mauvais film d’horreur Trop trash pour faire peur Extrait de La chambre

