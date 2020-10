La COVID-19 fait une victime à la résidence du Mont de Granby

C'est l'éclosion qui est en cours à la résidence du Mont de Granby qui est à l'origine de ce nouveau décès.

Selon la direction de la santé publique, 28 résidents et 5 membres du personnel ont contracté la COVID-19 dans cet établissement qui compte 74 chambres.

C'est une éclosion quand même assez importante, mais du côté de la santé publique on juge qu'elle est, somme toute, sous contrôle et qu'elle est stable. Marie-France Thibeault, service des communications au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Devant l'important nombre de cas déclarés, des résidents infectés ont dû être transférés au centre de confinement de Sherbrooke. Une zone rouge a également été établie au sein de la résidence, ainsi tous les aînés déclarés positifs sont regroupés sur un même étage de l'établissement.

Les résidents qui ne sont pas atteints du virus doivent néanmoins demeurer en isolement dans leur chambre. Seuls les proches aidants sont admis entre les murs de l'établissement.

C'est une résidence privée pour aînés, mais on est toujours en soutien pour s'assurer que les mesures d'isolement sont en place et qu'on fait bien tout ce qu'il faut pour le contrôle et la prévention des infections , souligne Marie-France Thibeault, la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Des campagnes de dépistage massif sont maintenant organisées de façon hebdomadaire afin de suivre la progression de cette éclosion à l'intérieur de la résidence.

Samedi, ce sont 26 nouvelles infections qui ont été recensées en Estrie, ce qui porte le total à 2476 cas confirmés depuis le début de la pandémie.