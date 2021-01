Je ne retiens que la laideur, d’Évelyne Ménard

Qui suis-je?

J’ai étudié au Cégep du Vieux Montréal, profil création littéraire. À ma deuxième année, j’ai remporté le premier prix du concours littéraire Critère (2016-2017). J’ai poursuivi mes études à l’Université de Montréal au baccalauréat en littératures de langue française. Après trois ans en tant qu’éditrice pour Le Pied, la revue de création littéraire des étudiants et étudiantes, j'en suis maintenant la rédactrice en chef. J’entame une maîtrise en recherche-création. En quatre ans, j'ai eu quatre appartements. L’écriture est pour moi une façon de reprendre le quotidien et sa laideur : j’oublie dans mes poèmes la vaisselle et le linge sales, les déménagements, le corps parfois autant épuisé que les rues en construction. Je vois la poésie comme une urgence.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Dans Je ne retiens que la laideur, il y a la reprise du quotidien et de ses vêtements usés. L'intimité et le manque, aussi. C’est une déambulation à travers les blocs d’apparts à l’abandon, l’asphalte troué et le corps qu’on découd en espionnant l’intérieur comme l’extérieur.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Un soir au ciel rose, je marche dans une ruelle de Villeray et je repense à d’anciennes fréquentations. Il me vient l’idée d’écrire à propos d’elles, de les opposer aux rires et à la lumière dans les apparts, de rapporter autant l’usure de mes bottes que celle des histoires d'un soir et des immeubles.

Les premières lignes

je cherche une réponse au dehors

fourre la peur dans ma sacoche



c’est une excuse pour repasser

la mâchoire tremblante devant ton appart

une brosse à dents et des culottes propres

ne trouvent plus leur place

entre mon portefeuille et un Lipsyl vide



il y a une fente

par laquelle ma libido prend la fuite Extrait de Je ne retiens que la laideur

