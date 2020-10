Éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Chandler

Jusqu'ici, moins de cinq employés ont été déclarés positifs à la COVID-19 et aucun usager n'a été touché, assurent les autorités sanitaires.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie indique avoir procédé à une désinfection générale des lieux et à un rehaussement de l’équipe d'hygiène et de salubrité.

Une cellule de crise et un comité de gestion d’éclosion ont été mis en place pour coordonner les opérations sur le terrain.

Les personnes qui pourraient présenter un risque d’infection seront dépistées dans les prochains jours, indique la santé publique.

Des éclosions de COVID-19 ont été observées aux CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria et de New Carlisle, dans les hôpitaux de Gaspé et de Maria, ainsi qu’à la résidence privée pour aînés Le Manoir Lady Maria.

La Gaspésie enregistre 20 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire samedi.