Pour Jane malgré les masques à gaz, de Patrick Roy

Qui suis-je?

Tandis qu’Elvis se préparait à mourir et le Canadien, à gagner une autre Coupe Stanley, je suis né à Danville entre une mine d’amiante et des routes de campagne. Plus tard, j’ai habité Victoriaville, puis Québec, où j’ai consacré une maîtrise à Bashung et une thèse à Houellebecq avant de devenir traducteur-réviseur et de déménager à Montréal. J’ai publié depuis 2010 quatre livres au Quartanier, dont le dernier, Pompéi, un premier recueil de poésie encore chaud.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Pour Jane malgré les masques à gaz dessine un monde crépusculaire où chacun est livré à ses angoisses et à ses deuils, où les animaux meurent et où le désir de cadrer nous oppresse, mais raconte aussi en creux la force de l’imaginaire et la nécessité de préserver un espace d’insoumission et de liberté.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Un samedi après-midi, alors que je jonglais avec une série de textes très sombres, une phrase inattendue de ma nièce Jane, 5 ans, a tout remis en mouvement : Je vois des pommiers au ciel et des lacs aux pommiers. Sans le savoir, elle venait de déplacer mon regard, de me rappeler que pour vraiment dire le désespoir, il fallait saisir ce dont il nous prive.

Les premières lignes

En toute objectivité

je partirai par froid de canard

ou en plein soleil

ça ne changera rien

grimez-moi comme vous voudrez

mettez-moi du rouge à lèvres

une tague de bête

un chapeau de cow-boy

faites de moi une femme

un animal ou un cliché

avant d’aller danser

en souvenir de moi. Extrait de Pour Jane malgré les masques à gaz

