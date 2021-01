l'acouphène de mon père n'est pas un tuyau d'échappement, de Cédric Trahan

Qui suis-je?

J'ai un parcours scolaire en littérature et en philosophie, et je travaille désormais dans le milieu de l'édition littéraire. En parallèle, j'ai cofondé et été le directeur littéraire de la revue Saturne (2017-2019), puis membre, cette année, des Jeunes programmateurs et programmatrices à la Maison de la littérature. Mes textes de création ont été publiés dans plusieurs revues, dont Mœbius. J'ai également écrit Parmi ce que les îles vivent de tendresse, un zine de photo-poésie qui porte sur les Îles-de-la-Madeleine, la vulnérabilité et l'amitié. Mon travail poétique actuel porte sur l'écriture du care et des liens entre la masculinité et la douceur.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Dans cette suite poétique, j'aborde l'acouphène de mon père en soulevant les enjeux liés à la douceur, au care et à l'intimité. Je cherche à tisser des liens entre la fragilité du corps, le milieu ouvrier et la masculinité.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je dois beaucoup à mon père, au collectif Chairs dirigé par Marie-Ève Blais et Olivia Tapiero ainsi qu'aux écrits de théoriciennes et militantes féministes, dont Nora Samaran et bell hooks.

Les premières lignes

nous sommes en route vers l'institut raymond-dewar,

la bouche sèche des résonances magnétiques qui fusilleront ta tête poreuse



je t'accompagne en trame sonore

amplifiant les faits et gestes

d'une épaisseur cérumen Extrait de l'acouphène de mon père n'est pas un tuyau d'échappement

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.