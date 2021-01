Stucs naturels, de Symon Henry

Qui suis-je?

J’évolue artistiquement entre les univers de la musique de concert, de la poésie et des arts visuels. Ma démarche transdisciplinaire se reflète tout particulièrement dans mes tableaux sonores – partitions graphiques instrumentales ou performatives, interprétées ici et ailleurs par des artistes, du monde de la musique ou non, aux parcours aussi sinueux que possible. Mon univers poétique est fortement marqué par une envie de me réapproprier la complexité des interactions entre mes identités – métisse égypto-québécoise, queer, amoureuse du bruit du monde.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

On dit que les traumatismes s'inscrivent à même les gènes; qu'il faut comprendre d'où l'on vient, culturellement et géographiquement. Or ma grand-mère maternelle a déménagé pas moins de 30 fois d'un bout à l'autre du Saint-Laurent québécois, et ma famille égyptienne – de la minorité indigène copte – a survécu identitairement à 1300 ans de colonisation arabe, française, anglaise, puis arabe à nouveau, pour aboutir à Montréal. À travers tout cela, il y a le silence et les histoires tues, qu'en tant que paria métis·se queer, j'essaie tout de même de réinvestir, bribe par bribe.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Le mot khawal , qui peut être traduit par tapette ou fif , et qui est un des mots que j'ai le plus entendu autour de moi dans mon enfance. Puis j'apprends par hasard, pendant le confinement, que ce mot référait, avant les colonisations européennes, à une tradition d'hommes habillés en femmes qui vivaient de la danse : j'y ai vu là une occasion magnifique de tenter de connecter mon identité au territoire d'une partie de mes ancêtres.

Les premières lignes

sachez ralentir le souffle

lisse

coulée de nectar aux commissures

notre ennemi·e nous aura

précédé·es



un tronc se froisse

vigilance : la lumière avant-goût

de vinaigres défaillants

vos temporalités s’allongent

haleine d’étoupe rance

bûchers festifs

vos ruines

nous invectivent Extrait de Stucs naturels

