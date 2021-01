Le confinement, d'Alice Lachance

Qui suis-je?

La crise aiguë de boulimie de mots s’est pointée à mes 50 ans! À ma retraite d’hôtelière. Veuve d’un époux français, j’ai goûté aux charmes de l’Europe étant jeune adulte. Passionnée d’histoire et de voyage, je garde des souvenirs d’une trentaine de pays qui accrurent mon inextinguible soif d’écriture jusqu’en crise chronique! Depuis, un recueil de poésie a été publié. Sous différents styles j’ai participé à plusieurs collectifs et collaboré, par mes écrits et photos, à la rédaction de bulletins de généalogie. À quelques reprises j’ai été honorée par des prix lors de concours d’écriture. À l’exposition Le Grand Chemin Royal de la colonie (Le chemin du Roy) (2018-2019), les 200 photographies de l’éducateur-photographe Raymond Gervais étaient accompagnées de mes textes. En 2009, j’ai eu l’audace de poser ma candidature au poste de poète du Parlement! Et là, là, j’ai hâte de reprendre les lectures publiques!

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Écrire un slam sur le confinement me permettait d’exprimer en musicalité et en force ma compassion, mon regard sur l’Histoire, mon isolement subit son lot de railleries par différentes attitudes observées et mon espoir maintenu face à la tragédie de la pandémie actuelle.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Mes parents, fermiers pauvres de biens, mais riches de cœur et d’âme, m’ont légué leur patrimoine : une profonde humanité. Imprégnée de traditions et de valeurs anciennes, je puise souvent mon inspiration du bon vieux temps… sans GPS! Et, sous mon masque de grand-mère, je m’émerveille devant les prouesses de la nouvelle génération. Voir virevolter mes petits, si aisément, au gré de la technologie filante, quelle puissante inspiration!

Les premières lignes

Depuis un mois,

je me confine.

Je vous le confie,

je suis confuse.

Les nouvelles fusent

ce que le mal fit.



Depuis un mois,

j’assume le défi

et je me méfie

de ceux qui le défient,

qui chahutent,

se disputent

et réfutent. Extrait de Le confinement

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.