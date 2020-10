L'écrivain Richard Vaughan retrouvé mort

La police affirme que sa mort n’est pas considérée comme suspecte. Ils n’ont cependant pas précisé où le corps a été retrouvé.

L'auteur avait été vu pour la dernière fois près de son domicile au centre-ville de Fredericton le lundi 12 octobre. Un appel à l’aide a été lancé par la police de Fredericton le 13 octobre pour retrouver Richard Vaughan.

Des amis et des membres de la famille ont fouillé la ville la semaine dernière à la recherche de l'écrivain et artiste queer.

L'auteur et vidéaste, qui a écrit sous le nom de R. M. Vaughan, était une figure vénérée de la scène artistique LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer au Canada.

Né à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, M. Vaughan avait récemment quitté Montréal pour revenir dans sa province natale, où il a servi d'écrivain en résidence à son alma mater, l'Université du Nouveau-Brunswick, pour l'année 2019-2020.

La nouvelle a suscité une vague d'inquiétude dans les cercles littéraires, de nombreux écrivains exhortant les gens à avoir un oeil sur M. Vaughan.

La bibliographie de R. M. Vaughan comprend les recueils de poésie A Selection of Dazzling Scarves, Invisible to Predators, Ruined Stars et Troubled: A Memoir in Poems.

Il a aussi écrit les romans A Quilted Heart et Spells, ainsi que les pièces The Monster Trilogy et Camera, Woman.

Ses oeuvres abordaient souvent des histoires de passage à l'âge adulte et d'érotisme.

Il avait aussi un goût pour le surnaturel et le macabre, et était captivé par le monde de la célébrité.

M. Vaughan, qui a contribué à une variété de publications et d'anthologies, a publié le livre d'essais Compared to Hitler: Selected Essays en 2013, une prise de position sur la culture contemporaine.

Dans le livre non romanesque Bright Eyed, en 2015, Richard Vaughan a réfléchi sur la santé et le contexte historique de sa lutte de toute une vie contre l'insomnie.