Inventons un monde, de Lyne Frappier

Qui suis-je?

Je suis née en 1964 et j’ai deux enfants. Comme la vie n’est jamais parfaite, mes deux enfants se sont avérés autistes, à des niveaux différents. Étant éducatrice de métier, je me suis relevé les manches et j’ai démarré dans Lanaudière un organisme à but non lucratif défendant les personnes autistes pour pouvoir rencontrer d’autres parents ayant des enfants autistes et pour m’aider à comprendre cette problématique.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Inventons un monde est un poème qui défend les personnes autistes, pour faire de leur différence un moteur de création plutôt que d’exclusion en favorisant leur acceptation dans la société.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Mes enfants et l’expérience acquise grâce à eux.

Les premières lignes

Il nous reste combien



de temps d’existence.



Sommes-nous tous en train



de jouer avec les continents



un jeu cassant. Extrait de Inventons un monde

