153 nouveaux cas de COVID-19 et 2 autres morts liées à la maladie au Manitoba

Le Manitoba annonce 153nouveaux cas de COVID-19 dans la province samedi et deux nouvelles morts liées au coronavirus.

Les deux personnes décédées sont des septuagénaires dont les cas avaient déjà été annoncés. L'une d'entre elles est associée à l'éclosion dans le centre de soins personnels Misericordia Place.

Ces deux nouvelles morts portent le total de décès liés à la COVID-19 à 50 dans la province depuis le début de la pandémie.

Voici les faits saillants :

Nombre de cas actifs : 1922

Personnes guéries à ce jour : 2116

Personnes à l’hôpital : 65, dont 10 aux soins intensifs

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire :

Winnipeg : 91

Prairie Mountain : 8

Santé Sud : 24

Entre-les-Lacs et de l’Est : 15

Nord : 15

Une troisième éclosion a été déclarée à l'Hôpital Saint-Boniface. La semaine dernière, deux éclosions avaient été rapportées dans les unités E5 et E6. On comptait, mercredi, 11 patients et 5 membres du personnel déclarés positifs.

Vendredi, la santé publique a annoncé 163 nouveaux cas de COVID-19 dans la province et des éclosions ont été déclarées dans quatre foyers de soins : Holy Family, Concordia, Saul and Claribel Simkin et Maples.

Les établissements passent au code rouge, pour critique, dans le système d'intervention en cas de pandémie de la province.

Le ministère de la Santé indique qu’à partir de lundi, les centres de dépistage de Dauphin, Swan River, Brandon (au Centre Keystone), Winkler, Steinbach, Portage la Prairie, Flin Flon, The Pas et Thompson offriront la possibilité d’obtenir un test de dépistage sur rendez-vous.

Mercredi, la province a annoncé de nouvelles amendes pour les contrevenants aux ordres de la santé publique. Celles-ci, qui étaient jusqu'à présent de 486 $, sont passées à 1296 $. Les entreprises ont vu leurs amendes passer de 2542 $ à 5000 $.