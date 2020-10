Un nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Six nouveaux cas sont ajoutés au bilan de la région depuis lundi dernier et une quinzaine de cas sont actifs, principalement à Rouyn-Noranda et Val-d'Or.

Cette semaine, les autorités sanitaires indiquaient que la situation évoluait bien en région, mais que la vigilance est toujours de mise.

Un message adressé notamment aux étudiants qui viendront des régions situées en zone rouge ou orange passer du temps en famille pour la semaine de relâche.

Ils sont invités à limiter leurs contacts et respecter les mesures de la santé publique .