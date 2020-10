Deux nouveaux cas de COVID-19 dans le Restigouche

Cette région est touchée par une éclosion de la maladie à coronavirus depuis le début octobre.

Malgré la découverte de deux nouvelles infections, le nombre de cas actifs connus baisse à 50 dans le Restigouche, trois de moins que la journée d’avant, car des gens se sont rétablis après avoir contracté la maladie pulmonaire.

Il y avait samedi 72 cas actifs connus de maladie à coronavirus dans la province, trois de moins que la veille.

En revanche, une personne de plus est hospitalisée. Il y avait samedi six personnes atteintes de la COVID-19 dans des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, dont une aux soins intensifs.

Le Restigouche toujours une zone orange

La zone 5, qui est la région de Campbellton, a été désignée zone orange par la province.

En plus des activités autorisées et interdites pour une telle zone  (Nouvelle fenêtre) , les responsables de santé publique ont ajouté une restriction importante : on demande aux résidents de limiter leurs contacts à leur bulle formée d’un seul ménage, plus un soignant professionnel ou un aidant naturel ou encore un membre de leur famille immédiate (parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents).

Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans la zone 5.

En raison du risque élevé de propagation du virus, ces directives s’appliquent aussi à Belledune, une communauté qui en temps normal n’est pas incluse dans la zone 5.

Moncton : jaune orange comme le reste de la province

Le reste du Nouveau-Brunswick est une zone jaune  (Nouvelle fenêtre) , l’une des quatre phases du plan de rétablissement de la province.

Le nombre de cas actifs connus dans la région de Moncton, où une éclosion de COVID-19 s’est aussi déclarée il y a quelques semaines, est demeuré samedi à 21. Rétrogradée en zone orange pendant deux semaines, la zone 1 (Moncton / Sud-Est) est redevenue une zone jaune, vendredi.