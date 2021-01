Carnets d’Hiv-hiers, de Rémi Villemure

Qui suis-je?

Diplômé de l’INIS, j’ai créé les Contes d’Hochelag, visionnés près de 130 000 fois sur Facebook et désormais accessibles sur toutes les plateformes de diffusion en continu. Je travaille actuellement sur une pièce de théâtre et une série pour la télévision. En plus de collaborer à la revue L’Action nationale, j’ai été titulaire de la bourse Louise-Spickler, en 2019, et retenu en présélection du Prix du jeune écrivain de langue française 2020.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Carnets d’Hiv-Hier rapatrie l’Hier au cœur de l’Hiver et rétablit le lien originel que tissent la mémoire et la glace, céramiques pesantes et glaçantes de cette Terre de Québec, terre où le froid se mord d’émoi. Où il ne manque que toi.

Ma source d’inspiration pour ce texte

D’Uguay à Grandbois, d’Hébert à Préfontaine et de Doré à Dor, sans bien sûr oublier ce qui nous cloisonne.

Les premières lignes

D’abord, il y eut toi, moi et toi

Et puis, ce fut l’assassinat.



Rien qu’un regard, de toi, sans arme.

Et puis le vent, octobre en larmes.



Garçon cerné, mordu en haut.

Jour des déchets, rue Ontario.



Belle assassine laisse bises

Vacarmes, soupirs, quelques cerises.



Je t’aime pu. Extrait de Carnets d’Hiv-hiers

