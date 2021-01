La mer, de Mireille Neveu

Qui suis-je?

Au cours de mon enfance et de mon adolescence, j’ai été initiée au piano, à la danse et à l’art dramatique, où j’ai pu m’imprégner des poèmes de divers auteurs français et québécois afin d’en faire l’interprétation. J’ai commencé à écrire mes premiers poèmes à l’âge de 20 ans, et j’en ai réalisé une compilation dans un recueil que j’ai distribué. Je suis mariée à un artiste-sculpteur et je suis la maman d’une belle ado musicienne. J’exerce la profession d’orthophoniste pour enfants dans le milieu scolaire et en pratique privée. Dans mes temps libres, j’adore lire des romanciers de diverses nationalités. J’ai beaucoup voyagé à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Mon poème La mer est un hommage à celle-ci, à sa grandeur, à sa beauté et à ses contradictions qui m’interpellent.

Ma source d’inspiration pour ce texte

C’est l’histoire de ma rencontre avec la mer que j’ai racontée en images, mue par son rythme si particulier et inspirée par mon amour. Voilà comment et pourquoi est né ce poème, à ma satisfaction et pour votre plaisir…

Les premières lignes

Tu es très belle et je t’écris.

Ta voix, inexorable et douce, couvre toute parole.

Tes vagues troublent ta paix.

Elles naissent, gonflent,

Se brisent et viennent caresser le rivage,

Le bordant d’une nappe de dentelle.



Parfois tu te fais violence,

Tu mords les récifs et manges les rebords des falaises. Extrait de La mer

