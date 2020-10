Donald Trump vote par anticipation en Floride

Donald Trump rejoint donc les près de 55 millions d'Américains qui ont déjà voté en vue du scrutin du 3 novembre.

J'ai voté pour un type appelé Trump , a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant : C'était un vote très sûr, bien plus sûr que quand vous envoyez votre bulletin par courrier. Je peux vous le dire. Tout était parfait, très strict, dans les règles. Lorsque vous envoyez votre bulletin de vote, il ne peut pas être sécurisé de cette manière.

Le président américain avait déjà, à de nombreuses reprises, émis des doutes sur la sécurité entourant le vote par correspondance, sans jamais pouvoir avancer de preuves concrètes en ce sens.

Il a aussi affirmé auparavant que le résultat de l’élection présidentielle du 3 novembre ne serait peut-être jamais déterminé avec précision.

Le vote anticipé bat des records cette année, de nombreux électeurs préférant glisser leur bulletin en avance dans l'urne pour éviter les foules le jour de l'élection, en pleine pandémie de COVID-19.

C'est d'ores et déjà plus que le nombre de votes anticipés enregistrés au total en 2016 (plus de 47 millions).

Ce chiffre devrait encore augmenter puisque le vote par anticipation s’ouvre dans l’État de New York, samedi.

La Floride est un État clé, où tout pourrait basculer le soir du 3 novembre. L’État, qui compte 29 grands électeurs, a été remporté par Trump en 2016 avec 1,2 point de pourcentage de plus qu’Hillary Clinton. Mais les récents sondages laissent penser que la Floride pourrait repasser dans les mains des démocrates : Joe Biden aurait 3,9 points de pourcentage d’avance sur son adversaire.

L'État de la Floride est un État clé dont les résultats pourraient être déterminants le 3 novembre prochain. Photo : Getty Images / Jonathan Bachman

Dans cette dernière ligne droite, la gestion de la pandémie risque d’être l’un des sujets clés. Les États-Unis connaissent une augmentation record de plus de 80 000 cas de COVID-19 et comptent désormais 8,5 millions de cas recensés.

Joe Biden a justement présenté son plan de lutte contre la COVID-19 vendredi. « Je mettrai immédiatement en place une stratégie nationale. Je positionnerai le pays pour finalement vaincre le virus et retrouver nos vies. Je tendrai la main aux gouverneurs, aux maires et autres responsables dans tous les États, qu'ils soient rouges ou bleus afin de connaître leurs besoins. Une pandémie n'a pas de favoris et moi non plus. Comme je l'ai dit, pas d'État rouge ou bleu, mais les États-Unis », a-t-il dit.

Un blitz du week-end

Les deux candidats redoublent d’efforts pour tenter de convaincre les indécis. Donald Trump se rend samedi en Caroline du Nord, en Ohio et au Wisconsin, avant d'aller dimanche dans le New Hampshire. Joe Biden ira quant à lui en Pennsylvanie.

Malgré les sondages, qui donnent toujours huit points d'avance en moyenne à Joe Biden à l'échelle nationale, Donald Trump se veut toujours aussi optimiste.