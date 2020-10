Éclosion de COVID-19 dans une troisième unité à l’Hôpital Saint-Boniface

Dans une lettre envoyée au personnel et aux médecins vendredi, la présidente-directrice générale de l’hôpital Martine Bouchard précise que la direction déclare une éclosion de COVID-19 dans l’unité B5.

Toute personne ayant été exposée devra alors s’auto-isoler et être testée précise le document, alors qu’une enquête sur l'origine de la transmission est en cours.

La semaine dernière, deux éclosions avaient été rapportées dans les unités E5 et E6. On comptait mercredi 11 patients et cinq membres du personnel ayant été testés positifs.

Aucun nouveau patient ne sera admis dans les unités qui font face à la maladie. L’hôpital continue néanmoins d’être opérationnel.

Les visiteurs en revanche ne seront plus admis dans les unités touchées par la COVID-19, jusqu’à nouvel ordre.