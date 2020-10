Les transporteurs aériens doivent rembourser les billets d'avion, croit le Bloc québécois

Le Bloc Québécois a également déposé en appui une pétition ayant récolté de près de 33 000 signatures en faveur de ces remboursements.

Le Bloc espère ainsi inciter le ministre des Transports, Marc Garneau, à prendre une position claire sur les droits des consommateurs, explique la députée de Manicouagan, Marilène Gill.

C'est clair, dans la loi [actuelle], qu'on doit rembourser [les billets d’avion]. Dans la jurisprudence au palier fédéral, on le voit aussi : les gens sont remboursés. Et là, on voit M. Garneau qui met de l'ambigüité alors qu’il n’y en a aucune.

Marilène Gill, députée de Manicouagan