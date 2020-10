La raffinerie de pétrole de Come By Chance sera-t-elle réduite à un parc de réservoirs ?

Il y a de plus en plus d’inquiétudes et de signes que la raffinerie de pétrole North Atlantic à Come By Chance pourrait être réduite à un parc de réservoirs et à un terminal pour la distribution de carburants importés. Cette décision pourrait représenter un dur coup économique pour Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que pour des centaines de travailleurs de ce site industriel.