Protection des caribous : l'Alberta et le Canada signent un accord

Avec l’entente signée vendredi, les deux paliers de gouvernement s’engagent à assurer la restauration des troupeaux de caribous des bois au cours du siècle à venir.

Le gouvernement canadien reconnaît qu’en ce moment, cette approche collective représente la meilleure avenue pour la préservation et le rétablissement du caribou boréal et de montagne du sud, plutôt qu’une ordonnance en vertu de la Loi sur les espèces en péril , affirme le ministre fédéral de l’Environnement, Jonathan Wilkinson.

Il ajoute que l’accord reconnaît le travail de l’Alberta pour la protection des caribous et évite toute action judiciaire contre la province.

Caribous en danger

Les caribous sont en déclins depuis de nombreuses années en Alberta, entre autres à cause de la destruction de leur habitat.

Le caribou boréal et le caribou de la montagne du sud sont inscrits sur la liste des espèces menacées en vertu de la Alberta's Wildlife Act et de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral.

Il n’existe plus que 15 troupeaux en Alberta, dont certains sont menacés de disparition.

Le nouvel accord comprend un engagement pour la protection et la restauration de leur habitat en plantant des arbres sur les lignes sismiques et en gérant les loups et d'autres prédateurs.

Il inclut également la surveillance des populations de caribous et le développement de mécanismes permettant l’approbation de projets pétroliers, gaziers et forestiers en accord avec les objectifs de préservation des caribous.

Avec la signature de l’accord, les gouvernements canadien et albertain s’engagent à fournir les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie, dont le coût total n’a pas encore été révélé.

Un pas dans la bonne direction

En janvier 2019, l’organisme Ecojustice, qui agit au nom de la Fondation David Suzuki, l’Alberta Wilderness Association ainsi que les Premières Nations Mikisew et Athabasca Chipewyan, ont déposé une requête à la Cour fédérale afin de forcer l’ex-ministre fédérale de l’Environnement Catherine McKenna à placer cinq troupeaux de caribous du nord-est de l’Alberta sous ordonnance de protection d'urgence.

Dans une déclaration envoyée à CBC vendredi, Ecojustice affirme avoir abandonné sa requête après avoir été informé du nouveau plan de protection.

C’est la première fois que l’Alberta s’entend avec le gouvernement fédéral sur une stratégie de rétablissement du caribou à travers la protection de son habitat , affirme Carolyn Campbell, une spécialiste de la conservation des caribous de la Alberta Wilderness Association.

L’organisme aimerait cependant que l’accord ait plus de pouvoir réglementaire afin de rendre l’Alberta imputable s'il ne respecte pas les délais fixés.

Avec les informations de Wallis Snowdon