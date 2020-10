Le jour où des terres de l'Alberta et de la Saskatchewan ont été vendues aux Etats-Unis

Pour comprendre, il faut remonter en 1682. L'explorateur français René-Robert Cavelier de La Salle revendique le Mississippi, ses affluents et les terres qui s`y rattachent, au nom du roi de France : Louis XIV. C’est donc en son honneur qu’il baptisera ces terres du nom de Louisiane.

Le détail qui rattache l’Alberta et la Saskatchewan à cette histoire tient au fait qu’en prenant possession du Mississippi et ses affluents, l’explorateur réclamait ainsi la rivière Missouri et ses affluents que sont, entre autres, la rivière Milk en Alberta et Big Muddy Creek en Saskatchewan. Ces terres faisaient donc partie de la Louisiane de l'époque, bien que les cartes restent imprécises sur ses délimitations exactes.

Des terres qui ont fait l’objet d’échanges et de ventes plusieurs fois, devenant en 1762 la propriété de l’Espagne, avant d'être restituées à la France en 1800. Mais en 1803, Napoléon, étant occupé par la conquête de l'Europe, décide de vendre la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars américains de l'époque, soit l'équivalent de 453 millions de dollars canadiens aujourd'hui.

La rivière Milk prend sa source aux États-Unis et traverse le sud de l'Alberta, ici près de la ville de Milk River, avant de se jeter dans le Missouri. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Ce n'est qu'en 1818, encore un 20 octobre, que Britanniques et Américains se mettent d'accord et désignent le 49e parallèle comme frontière officielle entre ce que sont aujourd'hui les États-Unis et le Canada. La région au sud de la ville actuelle de Milk River en Alberta et l'extrême sud de la Saskatchewan repassent une dernière fois de l’autre côté de la frontière et deviennent canadiennes pour de bon.

William Michaelis, guide touristique natif de Milk River, trouve incroyable d'imaginer que ces terres ont été échangées pendant plusieurs centaines d'années entre des puissances européennes sans qu'aucun Européen ne soit venu jusqu'ici , explique-t-il. Aucun européen ne vivait dans un rayon de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres d'ici, et seules les premières nations, les Blackfoot, occupaient ces terres à cette époque.