Les partis politiques au Yukon en quête de candidats

Jeudi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a procédé à la présentation de ses trois premiers candidats lors d’une conférence de presse officielle, la première du genre.

L’événement était un moment important pour la chef Kate White, pour qui la prochaine campagne sera la première à la barre du parti.

L’une de ces nouvelles candidates, Shonagh McCrindle, affirme que c’est de fait la leader qui l’a poussée à accepter le défi. Elle est une politicienne inspirante parce qu’elle ne représente pas la politique normale, c'est l’action.

Pour moi, c’est important, parce qu’on ne sait jamais si l’élection sera le printemps prochain et si c'est le cas, c'est [dans] trois ou quatre mois, je veux commencer les annonces! Je veux que les personnes connaissent les candidats que le NPD aura dans la prochaine élection.

Kate White ajoute également que des rumeurs voulaient, il y a quelque temps, qu’un déclenchement survienne ce mois-ci.

Le leader du Parti du Yukon avait également eu vent de cette rumeur et un plan était en place, dit-il, au cas où.

Pour Currie Dixon, nouvellement élu à la tête du parti, la course est aussi nécessaire pour obtenir son propre siège à l'Assemblée législative.

Trois choses doivent se passer. Nous devons recruter des candidats et bâtir une équipe [...] Nous devons élaborer notre plateforme [...] et nous devons nous organiser, avoir les politiques et les procédures en place pour désigner nos candidats.

Currie Dixon, chef du Parti du Yukon