Trump et Biden s’affrontent dans un jeu vidéo de combat à saveur politique

Du côté droit de l’arène, le républicain Donald Trump, du côté gauche, son rival démocrate Joe Biden. À coups de « you’re fired » (« t’es renvoyé ») et « will you shut up, man? » (« vas-tu la fermer, mec? »), les deux politiciens se livrent un combat de boxe sans merci. C’est le concept de Unpresidential!, le dernier minijeu du studio français Bright lancé à deux semaines des élections américaines.

La politique est un sport de combat , c’est la phrase fétiche d’Abdel Bounane, président de Bright, surtout depuis qu’il cogite sur Unpresidential!.

L’idée de créer un jeu de bataille à saveur politique a émergé il y a un peu plus d’un mois, alors que le studio français planchait sur une manière de transformer en une expérience ludique un sujet qui déprime de plus en plus la population : les élections américaines.

Le président américain est en quelque sorte le président du monde, et ses agissements ont des effets sur la totalité du monde. Abdel Bounane

Un jeu réaliste

Inspiré des mythiques Street Fighter, le jeu oppose cette fois-ci les deux candidats à la présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, dans un combat de lignes assassines typiques à leur personnalité.

On ne voulait pas que ce soit juste un jeu de baston classique, on avait beaucoup à cœur d’ajouter de l’information sur les programmes de Joe Biden et Donald Trump. [...] Ça permet aussi de découvrir leurs univers et leurs travers. Abdel Bounane

Les personnages en 3D s’affrontent dans des décors réalistes, soit devant la Maison-Blanche, soit sur un plateau de télévision. Le candidat républicain peut envoyer une attaque de gazouillis ou encore construire un mur, alors que le démocrate peut répliquer d’une bromance (complicité virile) avec Barack Obama. Chaque coup fait diminuer la barre de vie de l’adversaire.

Abdel Bounane est particulièrement fier que son équipe ait pensé, dès le début de la conception du jeu, à intégrer une attaque COVID pour le président américain.

Comme on a vu que Trump était irresponsable sur le sujet, on avait prédit en quelque sorte qu’il deviendrait malade. L’attaque prend maintenant tout son sens, à mon avis.

Donald Trump peut envoyer des attaques de gazouillis à son rival Joe Biden dans le jeu vidéo Unpresidential! Photo : Courtoisie Bright

Pour ajouter au réalisme, le studio a fait appel au journaliste français Raphaël Malkin, correspondant aux États-Unis pour Society. Ce dernier a rédigé les lignes envoyées de part et d’autre par les personnages. L’imitateur américain Eric Harthen vient amplifier la crédibilité des personnages, en assurant leurs voix en plus d’intégrer quelques réflexes langagiers propres aux deux rivaux, comme des let me be clear ( je vais être clair ).

Un message

Le président du studio Bright ne cache pas le parti pris du jeu pour le camp Biden : le message politique est clairement anti-Trump. Les punchlines ne sont pas neutres.

Au-delà de ce message de premier niveau, il espère tout de même arriver à informer les Américains et les Américaines, à deux semaines des élections. Et bien que l’objectif ultime ne soit pas de faire sortir les gens pour aller voter, le créateur de Unpresidential! se réjouirait d’un tel dénouement.

On serait ravi que ça permette à certaines personnes déconnectées du monde politique de se le réapproprier. Abdel Bounane

En évolution

D’Emmanuel Macron à Vladimir Poutine en passant par Kim Jong-un, Bright est assis sur une mine de possibilités, et le studio en est conscient. Selon Abdel Bounane, l’une des principales forces de Unpresidential! est d’ailleurs l’option de l’adapter au gré de l’actualité.

Qui sait, si Joe Biden est élu et qu’il développe une forte amitié avec Justin Trudeau, peut-être que le [premier ministre du Canada] pourrait faire son entrée dans l’arène. Abdel Bounane

Le jeu Unpresidential! est offert gratuitement sur les téléphones Android et sera lancé le 31 octobre prochain sur iOS.