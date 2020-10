Les cas de COVID-19 continuent à grimper au CHSLD Leclerc de Granby

Quatre personnes de plus ont reçu un diagnostic positif de la COVID-19 au CHSLD Leclerc, situé dans l’édifice de l’hôpital de Granby, indique la santé publique dans son dernier bilan, vendredi.

Au total, 7 employés et 5 usagers sont atteints de la COVID-19 dans le milieu de vie.

D’ailleurs, selon la santé publique, 7 employés ont été retirés de leur milieu de travail jusqu'à présent.

Un dépistage massif de tous les employés et résidents a été effectué dès la confirmation du premier cas positif, indique la santé publique dans un échange de courriel. Employés et résidents seront à nouveau testés après sept jours et après 14 jours.

Plusieurs mesures en place

Plusieurs mesures sanitaires ont par ailleurs été mises en place dans le CHSLD afin de limiter la propagation du virus. Les visites sont dorénavant interdites, mais les proches aidants sont néanmoins autorisés. Les repas sont servis directement dans les chambres.

De plus, la santé publique explique que les symptômes des résidents sont surveillés et que toute personne présentant des symptômes est mise en isolement.

Tous les employés doivent également porter en tout temps un masque et une visière. Du côté des sorties, elles sont proscrites pour les résidents jusqu’à nouvel ordre, sauf pour les besoins essentiels comme des rendez-vous médicaux.

D'autres mesures pourraient d’ailleurs s'ajouter selon l'évolution de la situation, indique la santé publique.

D’autres renforts au CSSS du Granit

Après la Croix-Rouge, c’est au tour d'une équipe du CHU Sainte-Justine de prêter main-forte au Centre de santé et de service sociaux (CSSS) du Granit, à Lac-Mégantic.

L'équipe a été dépêchée vendredi dans la section du CHSLD, au 4e étage, qui est aux prises avec une éclosion depuis plus d’une semaine.

Dans sa mise à jour quotidienne, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS précise que les experts feront d'abord une analyse de la situation.

La santé publique précise néanmoins que l’éclosion est sur le point d'être levée. Jusqu’à présent, 20 usagers et 12 employés y ont contracté la COVID-19. L’établissement ne compte plus de cas actifs.

De nouveaux cas à l’école Notre-Dame-de-Fatima

Toujours à Lac-Mégantic, l’école Notre-Dame-de-Fatima, dans laquelle une éclosion a lieu, 9 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés, faisant grimper le bilan à 15 personnes infectées dans l’établissement.

En Estrie, on recensait seulement 9 nouveaux cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus, selon le dernier bilan de la santé publique. Dix personnes sont hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs s'établit à 323.