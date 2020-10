TVA Sports entame un virage numérique et supprime 17 postes

Ce virage entraîne des changements au sein de l’équipe de TVA Sports, écrit l’entreprise dans un communiqué, sans préciser si des employés sont mis à pied

Un courriel obtenu par Radio-Canada vient toutefois confirmer que TVA Sports supprime 17 postes à Montréal :

Le chroniqueur sportif Daniel Melançon, de l'émission matinale Salut Bonjour, a d’ailleurs confirmé sur sa page Facebook qu'il avait été remercié vendredi.

L’équipe de TVA Sports appréhendait cette nouvelle, puisque plusieurs personnes salariées n’avaient toujours pas été rappelées au travail depuis les mises à pied du printemps dernier , peut-on lire dans le courriel. On y mentionne également les conséquences dramatiques de la pandémie et la difficulté de TVA Sports de prendre son envol depuis ses débuts .

Dans le communiqué officiel de l’entreprise, Louis-Philippe Neveu, producteur exécutif à TVA Sports, affirme que les habitudes des amateurs de sports ont changé au cours des dernières années.

Les fans de sports consultent dorénavant les résultats sportifs et les nouvelles majoritairement sur les plateformes numériques. Ils ont des attentes claires : ils veulent leurs nouvelles en direct et la possibilité d'écouter les entrevues, faits saillants et vidéos aux moments qui leur conviennent.

Louis-Philippe Neveu, producteur exécutif à TVA Sports