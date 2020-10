Les artistes Paula Jardine et Marina Szijarto, qui travaillent ensemble depuis plus de vingt ans, ont créé All Souls après avoir vécu des décès dans leur familles respectives. L’événement se veut une réflexion sur les différentes approches face au deuil et aux rituels liés à la mort qu’ils soient religieux, ou non, ainsi les gens de toutes croyances peuvent y participer.