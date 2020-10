Un aréna à Laval pour héberger 50 patients de la COVID-19

Ces derniers mois, l’aréna Cartier à Laval a été sollicité par le réseau de la santé. D’abord aménagé comme lieu de dépistage de la COVID-19, l’aréna le sera cette fois pour héberger des patients infectés par le coronavirus, qui ne nécessitent plus d’hospitalisation.

Comme l’explique le chef de projet principal au CISSS de Laval, Marc Bélanger, on a voulu recréer un milieu de soin [...] pour la clientèle des personnes âgées en ressources intermédiaires, en résidence et en CHSLD .

Les patients atteints de la COVID-19 doivent effectuer une quarantaine de 14 jours avant de retourner dans leur milieu d’hébergement.

La marge de manœuvre pour des lits d’hospitalisation ordinaires à l’hôpital de la Cité de la Santé demeure serrée ces dernières semaines. Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), au 20 octobre, il y avait 4 lits d’hospitalisation ordinaires disponibles sur 453.

Comme le précise la PDG par intérim, Chantal Friset, l’hôpital est plein, avec une vingtaine de patients de la COVID-19. On cherche à maintenir l’ensemble de nos activités chirurgicales le plus longtemps possible […] même si on a commencé à faire un peu de délestage .

On s’est préparé au pire en espérant le mieux , indique Mme Friset.

Lors de la première vague, le CISSS de Laval avait déménagé 50 patients atteints de la COVID-19 de l’hôpital de la Cité de la Santé vers la Place Bell. Un hôtel avait également été loué pendant plusieurs semaines.

À Montréal, le CHUM, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et celui de l’Est-de-l’Île-de-Montréal annonçaient cette semaine la réouverture de l’Hôtel-Dieu pour accueillir des patients de la COVID-19 qui n’ont plus besoin d’hospitalisation.

L'aréna Cartier reprend du service dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Photo : Ivanoh Demers

Après vérification auprès du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, on ne prévoit pas réserver un hôtel, comme ce fut le cas au printemps.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal ne prévoit pas non plus aménager un hôpital mobile avec la Croix-Rouge.

Avec la collaboration de Yasmine Khayat