Lenine Nankassa Boucal, de cœur et de reconnaissance

Lauréat du prix Charles-Biddle 2020, volet régional, le Rimouskois Lenine Nankassa Boucal dit éprouver beaucoup de gratitude envers la société qui l’a accueilli et qui lui a permis de développer des projets qui promeuvent les échanges interculturels et l'intégration.

Ce prix a été décerné par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et Culture pour tous, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles.

Cette distinction souligne l’apport de personnes ayant immigré au Québec et dont l’engagement professionnel et personnel contribue au développement culturel et artistique de la province , peut-on lire dans le communiqué où sont dévoilés les noms des récipiendaires.

Lenine Nankassa Boucal lors d'une activité à Rimouski (archives) Photo : Jean-Pierre Pérouma

J’ai pensé à ma maman quand j’ai su qu’on me donnait le prix , confie le fondateur coordonnateur du Cabaret de la diversité. J’ai perdu ma mère à l’âge de deux ans, mais je la sens encore très présente.

Habité par un sentiment de gratitude, le récipiendaire souligne l’implication de tous ceux et celles qui ont contribué au succès du Cabaret.

Ce prix est collectif. Je suis reconnaissant envers toute personne qui s’implique dans les projets que je propose. Lenine Nankassa Boucal, fondateur et coordonnateur du Cabaret de la diversité

Le Cabaret de la diversité, qui se veut un espace de partages pour promouvoir le vivre-ensemble et célébrer la diversité dans la région, s’est démarqué depuis ses débuts en 2017.

Si l’arbre du cabaret a pu s’enraciner, c'est que le Bas-du-Fleuve a été un sol fertile pour permettre à cet arbre de pousser et porter des fruits , dit-il, réitérant sa reconnaissance envers cette société d’accueil.

Lenine Nankassa Boucal, l'instigateur du Cabaret de la diversité Photo : Gracieuseté - Sébastien Raboin

Il se sent ici chez lui. Le Bas-du-Fleuve risque d’être pogné avec moi pour un bon bout de temps! , rigole-t-il.

Responsabilité partagée

Aux yeux de Lenine Nankassa Boucal, s’il appartient à la société d'accueil de mettre en place des politiques pour favoriser l’intégration, la personne qui vient d’ailleurs se doit de poser des actes pour faire partie intégrante de cette collectivité.

Ceux qui accueillent ont le devoir d'ouvrir leur bras, mais il appartient à ceux qui arrivent de poser des gestes. Lenine Nankassa Boucal, fondateur et coordonnateur du Cabaret de la diversité

Lenine Nankassa Boucal rappelle que le cabaret s’est adapté aux exigences de la pandémie. En cette Semaine québécoise des rencontres interculturelles, par exemple, il a proposé des activités virtuelles dont une exposition de photographies, qui célèbre la diversité.

Lenine Nankassa Boucal a également été lauréat, en 2018, du prix Lys régions et Hors Québec au Gala des Grands Prix Mosaïque.