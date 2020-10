Moment Factory contribue au concert virtuel mondial de Billie Eilish

Moment Factory avait d’abord contribué à la conception artistique de Where Do We Go?, la tournée mondiale de la jeune artiste, qui devait avoir lieu cette année et qui a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour le concert intitulé Where Do We Go? – The Livestream, l’entreprise de création reconnue mondialement souhaitait offrir au public de Bille Eilish une expérience immersive.

Cette expérience en ligne est un moyen de reconnecter l’artiste [à] ses fans alors que l’industrie de la musique cherche à préserver la magie de la performance [en direct] , peut-on lire sur le site web de Moment Factory.

Pour le spectacle de Billie Eilish, l’équipe a créé du contenu qui donne vie à l’univers de son album , notamment grâce à la technologie de la réalité étendue (extended reality), qui utilise les technologies immersives pour faire le pont entre le réel et le virtuel.

Une partie des fonds amassés pour Where Do We Go? – The Livestream seront versés à Crew Nation, afin de venir en aide aux travailleurs et travailleuses de l'industrie des concerts qui subissent les répercussions de la crise de la COVID-19.